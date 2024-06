Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a facut un anunt important pentru romanii care doresc sa recupereze anii in care n-au contribuit la pensie, astfel incat, dupa retragere, sa beneficieze de o „leafa” mai mare. El a explicat ca, inclusiv in noua Lege a Pensiilor, oamenii iși vor putea cumpara vechimea in munca. Cumpararea […] The post Cum iti poti cumpara vechime in munca pe noua Lege a Pensiilor 2024, ca sa beneficiezi de o „leafa” mai mare, dupa retragere first appeared on Ziarul National .