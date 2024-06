Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat joi la Helsinki, Finlanda, ca nu vede vreo „amenintare iminenta" cu atac din partea Rusiei impotriva unei tari aliate, precizand ca sarcina Aliantei Nord-Atlantice este tocmai de a preveni „ca aceasta sa se intample", relateaza EFE, citata de…

- Kremlinul a anuntat vineri ca pregateste o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, o tara acuzata de Occident de faptul ca furnizeaza Moscovei munitie in ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP, citata de News.ro."Presedintele (rus Vladimir) Putin a primit o invitatie sa efectueze…

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- Fostul președinte american Donald Trump a afirmat, in privat, ca ar putea pune capat razboiului declanșat de Rusia daca ar face presiuni asupra Ucrainei sa cedeze Moscovei peninsula Crimeea și Donbasul (regiunile Luhansk și Donețk), scrie duminica, 7 aprilie, The Washington Post, citand mai multe surse,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, ca organizatorii de atentate din Rusia trebuie sa ințeleaga ca terorismul este o arma cu doua taișuri și a promis ca va afla cine se afla in spatele atacului asupra salii de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, relateaza agenția rusa…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

