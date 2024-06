Consilierii locali ai Partidului Social Democrat vor vota, in sedința de astazi a Consiliului Local Bacau, rectificarea bugetara propusa de primar, a anunțat Lucian Bogdanel, vicepreședinte al municipalei PSD. Proiectul de hotarare vizeaza stabilirea unor alocari, din imprumutul bancar de 170 de milioane de lei deja aprobat de CL, in mai 2023, pentru asigurarea finanțarii […] Articolul Viziteu ia bani din creditul uriaș, ca sa acopere pierderea fondurilor europene. PSD anunța ca voteaza proiectul, ca sa nu se returneze banii atrași deja de la UE a fost publicat in Ziarul de Bacau .