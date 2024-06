Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca județul Cluj se afla in primele cinci locuri la numarul de firme noi deschise in primele patru luni din acest an, o comparație cu perioada similara de anul trecut, arata o ușoara scadere, mai exact 9%.Conform datelor oferite de catre Oficiul Național al Registrului Comerțului, in ceea ce…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele patru luni din acest an a fost de 2.526, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.199 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului…

- Un numar de 1.675 societati cu capital strain au fost infiintate in Romania, in primele trei luni din 2024, in scadere cu 7,4%, comparativ cu perioada similara din 2023, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de Agerpres. Cele 1.675 de societati…

- Un numar de 1.675 societati cu capital strain au fost infiintate in Romania, in primele trei luni din 2024, in scadere cu 7,4%, comparativ cu perioada similara din 2023, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului.

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 1.084 de societati…

