Prețul bitcoin a ajuns la un maxim istoric după o lună de creștere continuă Ascensiunea fulminanta a bitcoin din ultimele saptamâni nu da niciun semn ca ar încetini, prețul celei mai mari criptomonede din lume ajungând miercuri la un nou nivel record, anunța CNN.



Prețul bitcoin a ajuns miercuri la un maxim istoric de aproape 67.000 de dolari, 66.944 mai exact, înainte de a scadea ușor, depașind recordul anterior de 64.863 de dolari stabilit în luna aprilie.



Prețul bitcoin a crescut cu 50% luna aceasta, fiind sub 44.000 de dolari la sfârșitul lui septembrie.



Noul entuziasm legat de bitcoin este alimentat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda EURO „BUBUIE”: Maxim istoric inregistrat in raport cu moneda naționala. Cursul Bancii Naționale a Romaniei astazi Moneda EURO „BUBUIE”: Maxim istoric inregistrat in raport cu moneda naționala. Cursul Bancii Naționale a Romaniei astazi Moneda nationala a atins miercuri un nou maxim istoric in…

- Fostul președinte american Donald Trump nu a mai prins lista Forbes a celor mai bogați 400 de americani pentru prima data în ultimii 25 de ani, relateaza Business Insider.Averea neta estimata a lui Trump este de 2,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 400 de milioane mai mica decât…

- John si Jenny Paulson divorteaza dupa 20 de ani de casnicie, decizie care va remodela una dintre cele mai mari averi din Statele Unite, relateaza Bloomberg, citat de Observatornews . Sotul detine o avere neta de 4,8 miliarde de dolari Anterior, The New York Post a raportat ca John si Jenny Paulson nu…

- Cotatiile futures la gaze pe piata europeana au urcat luni un nou maxim istoric, in conditiile in care cantitatile de gaze naturale rusesti care ajung in Europa printr-o conducta cheie s-au redus, ceea ce a afectat livrarile pe o piata si asa tensionata, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze…

- Moneda nationala a atins joi un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, in crestere cu 0,41 bani (0,08%) fata de cotatia precedenta, de 4,9345 lei. Recordul anterior a fost consemnat in data de 30 august…

- sursa foto: IOM – United Nations Migration Banca Centrala a Afganistanului – De Afghanistan Bank- a emis la 29 august o directiva in care a solicitat tuturor bancilor private si sucursalelor bancilor internationale care functioneaza pe teritoriul Afganistanului sa limiteze retragerile pentru clientii…

- Compania americana Databricks, care are și doi co-fondatori de origine româna, este evaluata la 38 de miliarde de dolari, printr-o noua runda de investiții agreata deja cu investitorii, potrivit unor surse apropiate tranzacției, citate de Bloomberg. Citește mai departe și comenteaza pe…