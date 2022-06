Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu al benzinei din SUA a depasit sambata, pentru prima data, 5 dolari pe galon, potrivit datelor furnizate de AAA, prelungind astfel cresterea brusca a costurilor carburantilor, care determina cresterea inflatiei. Pretul mediu national pentru benzina normala fara plumb a crescut la 5,004 dolari…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- Preturile au scazut in ciuda productiei mai mici a OPEC+, care a livrat in martie cu 1,45 milioane de barili pe zi (bpd) sub tintele sale proprii, deoarece productia din Rusia a inceput sa scada in urma sanctiunilor impuse de Occident, potrivit unui raport al aliantei de producatori vazut de Reuters.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, coborand la cel mai mic nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata a

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, scrie Bloomberg.

- Vanzarile s-au accelerat pana la inchidere, indicele de referinta Brent si indicele West Texas Intermediate, de referinta pe piata din SUA, atingand cele mai scazute niveluri de inchidere din 16 martie. Pretul petrolului Brent a incheiat tranzactiile in declin cu 5,57 dolari, sau cu 5.2%, la $101,07…