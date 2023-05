Preţul acestui ulei a luat-o razna! A ajuns un produs de lux. Cât costă la raftul supermarketului? Distribuitorii, dar mai ales clientii din supermarketuri sunt foarte ingrijorati din cauza pretului cu care a ajuns sa se comercializeze uleiul de masline. Iar totul a plecat de la seceta prelungita din Spania. Recolta, redusa cu 50% Recolta recenta de masline din octombrie pana in februarie a produs un randament cu 50% mai mic decat […] The post Pretul acestui ulei a luat-o razna! A ajuns un produs de lux. Cat costa la raftul supermarketului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Conditiille meteorologice nefavorabile din Spania, in special seceta prelungita, sunt principalul motiv pentru cresterea preturilor uleiului de masline, potrivit CNBC. Din cauza conditiilor meteorologice extrem de proaste, recolta recenta de masline din octombrie pana in februarie a produs un randament…

- Preturile uleiului de masline au atins niveluri record la nivel mondial, din cauza unei secete prelungite in cel mai mare producator, Spania, iar preturile sunt asteptate sa ramana ridicate pentru ceva timp, transmite CNBC. Cand renumitul bucatar spaniol-american Jose Andres a scris pe Twitter ca ouale…

- Seceta prelungita din Spania a dus la o crestere record a pretului uleiului de masline. Analistii avertizeaza ca o eventuala seceta in aceasta vara va duce la randamente mai scazute ale culturilor din acest an, informeaza publicatia britanica Financial Times.

