Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a dat un nou motiv de barfa analiștilor internaționali dupa ce la o ultima apariție in public ar fi avut un comportament ciudat. Liderul de la Kremlin pare ca nici nu mai poate sta pe scaun, atat de bolnav ar fi, astfel ca imaginile cu el au devenit virale. Vladimir Putin, din nou […]…

- Explozie uriasa la o conducta de gaz, in Rusia. S-a intamplat in orașul natal al lui Vladimir Putin, acest lucru facand trimitere la o eventuala razbunare privind razboiul din Ucraina, potrivit unor voci. Fulminația a fost raportata la gazoductul rusesc Gazprom, unde au fost descoperite și urme de explozibili.…

- In ciuda faptului ca Rusia pare singura in acest razboi, Vladimir Putin se bucura de o susținere sigura atunci cand vine vorba de achiziționarea armelor puternice sau a țarilor care sa-i ofere infrastructura, teritoriul și spațiul aerian. Recent, armata ucraineana a dezvaluit țara pe teritoriul careia…

- Razboiul declanșat de Rusia pe 24 februarie face din ce in ce mai multe victime. Mare parte dintre acestea sunt in randul civililor ucraineni. De cealalta parte, armata rusa a inregistrat pierderi omenești considerabile, dar și un numar important de soldați raniți. Lukașenko, un aliat de nadejde al…

- Fostul diplomat rus Boris Bondarev, care a renunțat la misiunea permanenta a Rusiei la ONU in legatura cu razboiul din Ucraina, i-a spus lui Beth Rigby ca Vladimir Putin este „norocos, nu inteligent”, dezvaluind la ce lucru ar renunța liderul de la Kremlin, pentru a fi victorios in razboi. Putin ar…

- Rusia a atacat din nou Ucraina, iar de data aceasta, armata lui Vladimir Putin a lovit, miercuri, o termocentrala importanta din Burștin, vestul Ucrainei. Anunțul a fost facut de guvernatoarea regiunii Ivano-Frankivs, Svitlana Onisciuk, citata de Reuters. In urma atacurilor rusești, la termocentrala…

- In ciuda tuturor atacurilor lansate de Rusia in mai multe orașe din Ucraina, armata rusa este la ananghie, iar acest lucru este confirmat chiar de oamenii de incredere ai liderului rus. In cursul zilei de marți, generalul rus Surovikin a recunoscut ca situația pe front este tensionata, iar armata ucraineana…

- John Sullivan, ambasadorul care a reprezentat Statele Unite in Rusia in perioada sensibila in care Vladimir Putin a invadat Ucraina readucand razboiul pe continentul european, și-a incheiat mandatul și a plecat de la Moscova, a anunțat duminica Ambasada SUA intr-un comunicat. Plecarea lui John Sullivan…