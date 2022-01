Presiune imensă pe spitalele ieşene: sute de cadre medicale stau acasă, în izolare Cresterea brusca de noi cazuri COVID pe fondul transmiterii comunitare a tulpinei Omicron pune presiune pe sistemul sanitar. Comparativ cu valul 4, cand se vorbea despre epuizarea personalului, mai ales cel de la ATI, de data aceasta, data fiind contagiozitatea variantei virusului, primele "victime" sunt chiar cadrele medicale. Desi sunt vaccinate si dezvolta forme usoare de boala, acestea trebuie sa stea in izolare, la domiciliu, cel putin 7 zile. Conform anchetelor epidemiologice, majoritatea medicilor si asistentilor medicali s-au infectat dupa contactul direct cu propriii copii de varsta scolara.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

