Preşedintelui Klaus Iohannis nu-i place legea care reglementează măsurile pe piaţa energiei şi gazelor naturale „Legea supusa reexaminarii aproba, cu modificari si completari, masurile adoptate de Guvern in luna noiembrie 2022 in domeniul energiei, ca ajustare a unor masuri anterior adoptate, in luna martie 2022, si care vizau protectia clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, in contextul cresterii pretului pe pietele de energie electrica si gaze naturale la nivel international, precum si al efectelor provocate de aceste cresteri, tinand cont de prevederile Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

