- Miniștrii Energiei au ajuns la un acord politic pe marginea propunerii Comisiei Europene pentru o Recomandare a Consiliului de continuare a masurilor de reducere voluntara a consumului de gaze naturale in UE pentru inca 12 luni, transmite, luni seara, Ministerul Energiei din Romania, potrivit jurnalul.ro.…

- Presedintia belgiana a Consiliului UE si negociatori ai Parlamentului European au ajuns marti la un acord provizoriu privind amendarea legislatiei UE care stabileste regulile de functionare a zonei Schengen atat la frontierele externe, cat si la cele interne.

- Doi europarlamentari romani, impreuna cu doi oficiali din Bulgaria și Grecia, au cerut ridicarea controalelor la frontiera terestra Schengen dintre Grecia, Romania și Bulgaria, intr-o scrisoare comuna trimisa catre ministrul elen al Imigrației și Azilului.Scrisoarea comuna este semnata de europarlamentarii…

- Ungaria este departe de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in privinta ajutorului pentru Ucraina, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in contextul in care UE incearca sa obtina un acord asupra unui nou pachet de asistenta financiara pentru Kiev. Gergely Gulyas a…

- Erevanul a trimis la Baku raspunsurile sale la propunerile privind proiectul de acord de pace. Acest lucru a fost declarat de secretarul Consiliului de Securitate armean, Armen Grigoryan. "Partea armeana a trimis pe 4 ianuarie raspunsurile catre partea azera la propunerile in legatura cu proiectul de…

- In penultima zi din 2023, premierul Marcel Ciolacu anunța ca din martie se ridica granitele aeriene si maritime si vor putea fi emise vize Schengen. Consiliul a emis in aceeași zi comunicarea referitoare la Decizia privind aplicarea integrala a acquis-ului Schengen in Uniunea Europeana Republicii Bulgaria…

- Bucuria din Romania si Bulgaria in legatura cu Schengen a fost aparent prematura. Contrar afirmatiilor facute joi de guvernele de la Bucuresti si Sofia, guvernul federal austriac isi mentine refuzul fata de aderarea celor doua tari la zona Schengen, care permite calatoriile fara controale la frontiera.…

- UE a ajuns la un acord privind revizuirea legislației legate de solicitanții de azil și de migranți. "A fost un drum lung pentru a ajunge aici”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas.