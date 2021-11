Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa va dizolva Parlamentul, dupa ce aleșii au respins proectul de buget pe 2022. Consilul de Stat a aprobat propunerea șefului statului. Vor urma astfel alegeri...

- Consiliul de Stat, organul consultativ al presedintelui portughez Marcelo Rebelo de Sousa, a aprobat miercuri propunerea sa de dizolvare a parlamentului dupa ce parlamentarii au respins proiectul de lege al guvernului pentru bugetul 2022 saptamana trecuta, deschizand calea alegerilor anticipate,…

- Delegația PSD la Palatul Cotroceni ii are in componența pe Alexandru Rafila și Adrian Streinu Cercel, alaturi de Sorin Grindeanu, Paul Stanescu și de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Consultarile lui Klaus Iohannis cu PSD au inceput la 11.30, dupa ce delegația PNL a discutat cu președintele doar 15…

- Dupa ce președintele PNL Craiova, Marian Vasile, a atacat-o pe Olguța Vasilescu, dupa acuzele acesteia la adresa Guvernului Romaniei, primarul Craiovei nu s-a lasat mai prejos. Olguța a avut o replica acida la adresa lui Marian Vasile. Reamintim ca in urma cu cateva zile, primarul Craiovei a lansat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata increzator dupa declarațiile facute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. El susține ca Iohannis e cel mai in masura sa scape Romania de actuala criza.PSD vrea alegeri anticipate, iar pana atunci un Guvern de tehnocrați. In acest sens liderul PSD ii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu este o urgența, dar daca USR PLUS va susține aceasta decizie, cat și organizarea de alegeri anticipate, atunci va merge personal la sediul USR-PLUS pentru a semna un protocol, potrivit news.ro.…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev in fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pana la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate in acest an dupa cele din aprilie si iulie, care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat daca s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, data fiind criza politica cu rezultat incert și nu a exclus aceasta varianta. In privinta unor posibile alegeri anticipate, Ludovic Orban crede ca "este posibil orice in momentul de fata"."Ceea…