- Cele doua formații se vor afla fața in fața miercuri, 29 mai, de la ora 10.00, la Buftea, in finala Campionatului Național Under 17 FC Bacau, Cupa și campionatul! Dupa ce anul trecut și-a adjudecat Cupa Național Under 17, acum, gruparea bacauana antrenata de Bogdan Cristea iși propune sa aduca in vitrina…

- Europarlamentarul Dragoș Benea și președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, au facut recent declarații importante privind planurile de dezvoltare și investițiile majore pe care Partidul Social Democrat (PSD) le are pentru municipiul Bacau. Aceste inițiative vin in contextul angajamentului…

- Imagini din viața rurala a localitații bacauane Tescani prind viața intr-o serie de carti postale ce pastreaza farmecul și autenticitatea vremurilor de altadata. Aceste instantanee captivante aduc in prim-plan scene pitorești cu tarani cu carute ce strabat drumuri pietruite, peisaje idilice la camp,…

- spune Ionel Condurat, copreședinte al Partidului Verde (Verzii) – D-le Ionel Condurat, sunteți copreședinte la Partidul Verde (Verzii), ce va propuneți sa realizați prin acțiunile partidului? – Sanatatea, clima, mediul, aerul pe care-l respiram, calitatea vieții sunt obiectivele noastre principale.…

- — Inaturarea teatrului „Marasti“ al Societatei Ocrotirea tinerelor fete — Festivitatea de la teatrul „Marasti“— Vizitarea cartierului sinistratilor — Excursia la parcul Fantanele — La Cercul militar — Bacau. — In localitatea noastra a sosit M. S. Regina Maria, in vederea inaugurarei teatrului „Marasti”,…

- Formația Salvamont Cheia din Prahova a fost solicitata pentru o intervenție mai puțin obișnuita in Salina Slanic, unde un lucrator a decedat in urma unui stop cardio-respirator. Situația a devenit critica din cauza dificultaților de evacuare, accesul catre partea superioara a salinei fiind posibil doar…

- Ca de obicei, lotul coordonat de antrenorul Relu Auraș se situeaza printre primele la competițiile naționale. De data asta, a fost chiar locul 1, la Cupa Romaniei Juniori, desfașurata la Drobeta Turnu Severin. Pentru noi, Renato ramane de aur Concret, Bacaul a cucerit 1 medalie de aur, 2 medalii de…