Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Comana, judetul Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie pentru vanzarea mai multor terenuri.Potrivit LicitatiaPublica.ro este vorba despre urmatoarele terenuri: Teren, situat in Comana, jud.Constanta,in suprafata de 1302mp, apartinand domeniului privat al Comunei Comana,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala incearca sa recupereze prejudiciile provocate de firmele evazioniste sau de diverși infractori, prin scoaterea la licitație a bijuteriilor confiscate de la aceștia și ulterior ajunse in posesia statului. Instituția de control a lansat o procedura de licitație…

- 75 de cadouri primite de cuplul Nicolae si Elena Ceausescu cu diferite ocazii pot fi admirate incepand de astazi pana in septembrie la Buzau. Muzeul Judetean a vernisat expozitia temporara „Un cuplu, o epoca, multe cadouri”, organizata in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. In expozitie,…

- O minge si doua tricouri semnate de cativa dintre cei mai renumiti fotbalisti romani – Gabi Balint, Ilie Dumitrescu si Helmut Duckadam, au fost scoase la licitatie de catre Asociatia Scoala de Gimnastica Liviu Botos din Sfantu Gheorghe, in cadrul proiectului „Impreuna pentru educatie”. Suma obtinuta…

- Șervețelul care a dat startul carierei unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile a fost scos la licitație ieri. Hartia inscripționata cu promisiunea unui contract intre Lionel Messi, in varsta de 13 ani, și FC Barcelona, se vinde cu o suma colosala.

- Niki Lauda a fost unul dintre cei mai cunoscuți piloți care au concurat in Formula 1. Austriacul a fost de 3 ori campion mondial, a avut o rivalitate aprinsa cu James Hunt și a fost implicat intr-un accident in care a fost extrem de aproape sa iși piarda viața. Se intampla in 1979, cu ocazia Marelui…

- Bunurile firmei Premier Drinks SRL sunt scoase la licitatie de Lichidatorul judiciar Global Money Recovery SPRL GMR SPRL. Este vorba despre 63,44 ha plantatie vita de vie, situate in localitatile Murfatlar si Poarta Alba, judetul Constanta. Bunurile sunt evaluate la pretul de 428.250 euro. Lichidatorul…

- Potrivit CJ Dambovița, termenul pana la care pot fi depuse ofertele este 15 aprilie. Valoarea totala a lucrarilor este estimata la aproape 85.000.000 de lei! Consiliul Județean Dambovița are asigurata suma de 80.000.000 de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, diferența urmand…