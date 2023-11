Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al Iordaniei i-a spus miercuri presedintelui francez Emmanuel Macron, care a venit la Amman dupa ce a fost in Israel si in Cisiordania, ca incetarea razboiului dintre Israel si Hamas in Gaza este o necesitate urgenta si a avertizat ca, in caz contrar, ar putea avea loc o "explozie" in…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 23 octombrie, ca a eliberat doua femei civile care erau ținute ostatice, in urma eforturilor de mediere intreprinse de Egipt și Qatar, informeaza Reuters.Abu Ubaida, purtatorul de cuvant al aripii armate a Hamas, a afirmat intr-un…

- O explozie și sirenele ambulanțelor s-au auzit langa punctul de trecere Rafah dintre Egipt și Gaza, au declarat martorii pentru Reuters, potrivit skynews.com, informeaza Mediafax.Cauza și locația exacta a exploziei nu sunt clare. Rapoartele vin la scurt timp dupa ce unui convoi de 17 camioane…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat sambata ca nu va discuta despre soarta militarilor israelieni luati ostatici pana cand Israelul nu va pune capat agresiunii din Fasia Gaza, informeaza Reuters. „Pozitia noastra cu privire la ostaticii din randul armatei israeliene este clara: este legata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat marti Statele Unite pentru decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion aflat in Mediterana, liderul turc acuzand Washingtonul ca astfel vrea sa comita ''masacre grave'' in Fasia Gaza, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa in curand la Soci, in Rusia, pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre reluarea acordului privind exportul de cereale ucrainene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al partidului sau, Omer Celik, potrivit AFP, informeaza AGERPRES…

