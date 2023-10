Yoon, in ceea ce este prima vizita de stat a unui lider sud-coreean, va purta discutii cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, duminica, si va calatori in Qatar in perioada 24-25 octombrie, pentru un summit si pentru a participa la un forum de afaceri. Vizita de stat are loc la aproximativ un an dupa ce printul mostenitor saudit a vizitat Coreea de Sud si a discutat despre cooperarea in domeniile energiei, apararii si constructiei de infrastructura, semnand pacte de investitii in valoare de 30 de miliarde de dolari cu firme coreene. Liderii de afaceri care il insotesc pe presedintele…