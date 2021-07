Stiri pe aceeasi tema

- Jovenel Moise, președintele statului Haiti, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri, in reședința sa privata din cartierul Pelerin din Puerto Principe, de un „grup de persoane neidentificate”, a anunțat premierul Claude Joseph. Președintele haitian a fost impușcat de asasinii care au intrat…

