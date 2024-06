Două persoane, găsite moarte în propria locuință Descoperire macabra, vineri dupa-amiaza, in localitatea aradeana Șeitin, unde doua persoane au fost gasite moarte. „La data de 14 iunie, in jurul orei 16:25, prin 112, a fost sesizata prezența a doua persoane decedate, intr-un imobil din localitatea Șeitin. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și procurorul criminalist din cadrul Parchetului […] Articolul Doua persoane, gasite moarte in propria locuința a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

