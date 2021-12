Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu dorește SCADEREA varstei de VOT la 16 ani: „Eu cred ca este un lucru bun” Florin Cițu dorește SCADEREA varstei de VOT la 16 ani: „Eu cred ca este un lucru bun” Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a raspuns afirmativ la o intrebare care viza posibilitatea ca varsta celor…

- „Vedem, de exemplu, in UE ca varsta pentru cei care voteaza este coborata la 16 ani (...). Din punctul meu de vedere, da. Eu cred ca este un lucru bun", a precizat Florin Citu, intrebat ce crede despre posibilitatea revizuirii Constitutiei de catre actuala coalitie PNL - PSD - UDMR.„Am avut o discutie…

- Florin Cițu ar dori ca varsta de la care se poate vota sa fie de 16 ani, in condițiile in care in momentul de fața o persoana trebuie sa aiba 18 ani pentru a-și exprima votul. Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a spus ca ar fi de acord ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, spune ca ar fi "un lucru bun"modificarea Constitutiei pentru ca dreptul de vot sa fie de la 16 ani.Cîțu a fost întrebat de jurnaliști, luni, despre posibilitatea ca vârsta celor care voteaza sa fie coborâta la 16 ani."Vedem,…

- Presedintele Senatului, presedintele PNL, Florin Citu, a raspuns afirmativ la o intrebare care viza posibilitatea ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la 16 ani.Acesta a mentionat ca o astfel de modificare a Constitutiei ar fi un lucru bun. "Vedem, de exemplu, in UE ca varsta pentru cei care…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a raspuns afirmativ la o intrebare care viza posibilitatea ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la 16 ani, mentionand ca o modificare a Constitutiei in acest sens ar fi un lucru bun. "Vedem, de exemplu, in UE ca varsta pentru cei…

- Liderul PNL Florin Cițu a declarat, joi, la Parlament, dupa negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern, ca discuția „a fost buna”. Cițu a spus ca in urma negocierilor cu PSD au fost gasite multe obiective comune, insa nu s-a ajuns la o concluzie. Am avut o prima discuție buna in care s-au discutat…

- Intalnirea de luni, dintre liderul USR, Dacian Ciolos, si premierul desemnat, Nicolae Ciuca, este una pur protocolara, Uniunea Salvați Romania pastrandu-și poziția de a nu sustine un guvern minoritar. „Nu este o intalnire de negociere. Premierul desemnat l-a contactat pe domnul Ciolos si a cerut aceasta…