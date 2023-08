Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a vizitat astazi Manastirea Voroneț, in cadrul unei vizite in județul Suceava.In altarul manastirii ctitorite de Ștefan cel Mare, Nicolae Ciuca a fost intampinat de PS Damaschin Dorneanu, care i-a oferit ordinul ”Crucea Bucovinei”, pentru merite deosebite in sprijinirea…

- Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareta Manastirii Voronet, a primit marti, 4 iulie 2023, Ordinul „Crucea Bucovinei" din partea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor. Distinctia a fost oferita cu prilejul implinirii a 60 de ani de viata ai maicii ...

- Unul dintre momentele importante al Zilelor Comunei Cornu Luncii l-a reprezentat inmanarea diplomelor de ”Cetațean de Onoare” și a diplomelor pentru ”cuplurile de aur” care au implinit 50 de ani de casatorie. Titluri de ”Cetațean de Onoare” au primit nu mai puțin de 43 de persoane din care 30 sunt preoți…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit, astazi, un premiu special in cadrul galei „Seara Valorilor Sucevene” organizat de Primaria Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Premiul special de merit intitulat „Omul de care se leaga aducerea autostrazii…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a acordat, la finalul Sfintei Liturghii oficiata astazi la Manastirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, mai multe distincții unor personalitați din județ, din țara și din strainatate. In primul rand este vorba despre Ordinul ”Crucea Bucovinei”, cea mai…

- Actorul Vlad Radescu și stranepoata lui Ciprian Porumbescu, Stanca Scholz-Cionca, s-au numarat printre personalitațile care au primit Ordinul „Crucea Bucovinei" la comemorarea a 140 de ani de la trecerea in neființa a marelui compozitor. Comuna Ciprian Porumbescu a gazduit, luni, mai ...

