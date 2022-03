Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca impunerea unei zone in care nu se poate zbura deasupra Ucrainei nu se poate realiza practic, pentru ca NATO nu isi doreste un conflict militar cu Federatia Rusa, mentionand ca Romania s-a raliat la aceasta pozitie clara. “NATO nu isi doreste un conflict militar cu Federatia Rusa. NATO doreste sa intreprinda orice se poate intreprinde pentru a nu lasa razboiul sa se extinda dincolo de granitele in care se desfasoara acum. Masurile pe care le-a luat NATO, pe care le-a luat Uniunea Europeana sunt de tip sanctiuni economice. In consecinta, impunerea…