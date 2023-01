Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu este pe locul 6 in topul celor mai de incredere lideri straini pentru ucraineni, cu 50,4%, aceștia avind mai multa incredere in șefa statului decit in anul precedent. Cel puțin asta arata datele unui sondaj al New Europe Center, potrivit tv8.md. Pe locul intii, se poziționeaza…

- In topul județelor cu cele mai multe nașteri in randul minorelor se afla Mureș, Bihor, Dolj și Brașov. Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana.

- Biserica si Armata se afla in topul institutiilor in care romanii au cea mai mare incredere, alaturi de Politie si Academia Romana, cu o valoare de peste 60%. Cea mai putina incredere o prezinta partidele politice, Parlamentul, Guvernul si Presedintia, conform Agerpres.

- Președinta țarii Maia Sandu este politicianul in care moldovenii au cea mai mare incredere. Ea este urmata de catre fostul șef de stat Igor Dodon. Cel puțin asta arata datele sondajului prezentat de Institutul Republican Internațional (IRI).

- Fragedo, brand-ul arhicunoscut al Transavia, este „Cea mai de incredere marca de carne”, fiind in topul increderii acordate de parinți Fragedo, brand-ul arhicunoscut al Transavia, este „Cea mai de incredere marca de carne”, fiind in topul increderii acordate de parinți București. 24 noiembrie 2022.…

- Fragedo, desemnata „Cea mai de incredere marca de carne”. Este in topul increderii acordate de parinți Fragedo, cel mai popular brand din categoria sa, a primit, pentru a 4-a oara la rand, premiul pentru Cea mai de incredere marca de carne (pui, porc, vita), confirmand din nou ca se afla mereu in topul…

- Estimarile Comisiei Europene privind imbunatațirea substanțiala a perspectivei de creștere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani și straini, afirma, vineri, premierul Nicolae Ciuca.

- In data de 29.10.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 219.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 60.000 de mijloace de transport. "Pe sensul de intrare in Romania,…