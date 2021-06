Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a propus o intrevedere cu toate partile implicate in problema gunoiului din aceasta zona, marti, la sediul autoritatii locale, precum si constituirea unui grup de lucru. "Solutia pe care PNL Sector 1 o propune este o intalnire deschisa si constituirea unui grup de lucru de urgenta, maine, la ora 16,00, in sala de Consiliu local de la Primaria Sectorului 1. (...) La aceasta intalnire trebuie sa fie toate partile implicate. In cursul zilei de astazi o sa chemam si Prefectura Bucuresti, Garda de Mediu, ANRSC-ul, doamna primar, consilierii locali, consilierii…