Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a anuntat, joi seara, ca il sustine pe premierul Florin Citu la alegerile pentru functia de presedinte al partidului. "Am promis ca, dupa incheierea alegerilor in cele mai multe organizatii judetene ale PNL, voi decide care este optiunea mea cu privire la viitoarea conducere a partidului. Incepand de astazi, fac parte din echipa lui Florin Citu. (...) Cred in nevoia reformarii si modernizarii PNL si sunt sigur ca parteneriatul Presedinte - Guvern - majoritate parlamentara formata in jurul PNL va aduce o viata mai buna pentru toti romanii", a scris Dumitrescu…