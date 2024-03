Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie și aflat sub control judiciar, va candida pentru un nou mandat la sefia administrației județene, potrivit anunțului facut de PNL Prahova.

- PNL Prahova a anuntat, miercuri seara, ca filiala judeteana a decis sa il sustina pe Iulian Dumitrescu la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Candidatul PNL pentru Primaria Ploiesti este medicul Bogdan Nica, manager al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. „Primarii liberali din judetul Prahova…

- Consiliul Director Județean al PNL Prahova, intrunit miercuri seara, a stabilit ca Iulian Dumitrescu sa fie candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, la alegerile din 9 iunie 2024. Prin urmare, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar in urma anchetei declanșate…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, va candida pentru un nou mandat la sefia CJ, anunta, miercuri seara, PNL Prahova. "Primarii liberali din judetul Prahova au trimis o scrisoare deschisa conducerii Partidului National Liberal…

- Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro, vrea sa obțina un al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova și astazi, in jurul orelor 17.00, va avea o intalnire de taina cu mai mulți primari din județ, la un local de fițe…

- Mandatul traseistului politic și fost ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, de președinte interimar al PNL Prahova a expirat inainte de a incepe, dintr-un motiv destul de simplu. Punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a președintelui PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, pentru o mita de 3,2 milioane…

- Prin suspendarea lui Iulian Dumitrescu din toate funcțiile politice pentru 60 de zile, organizația PNL Prahova a ramas fara șef și deja conducerea centrala a partidului a pregatit inscaunarea unui președinte interimar surpriza. Vicepreședintele Roberta Anastase era pana ieri in pole position pentru…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova este cercetat sub control judiciar pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si fals in declaratii. Iulian Dumitrescu și-a dat demisia din funcțiile deținute in PNL.