Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, susține ca inca nu a fost luata o decizie de suspendare din partid in cazul deputatului Mugurel Cozmanciuc, trimis in judecata pentru trafic de influența. „Nu am discutat inca. Nu am avut inca nici o decizie in cazul lui Cozmanciuc. Cu siguranța va lua o decizie…

- Mugurel Cozmanciuc, Vlad Marcoci și inca o persoana fizica ar fi fost trimiși in judecata de catre DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au transmis printr-un comunicat de presa trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Mugurel Cozmanciuc,…

- „Am luat la cunostinta cu surprindere, din comunicatul de presa, ca procurorii DNA - Serviciul teritorial Bacau - au dispus trimiterea mea in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Nu am savarsit nicio infractiune. Sunt nevinovat. Nu comentez mai multe, dar vreau sa reamintesc…

- Mugurel Cozmanciuc, Vlad Marcoci și inca o persoana fizica au fost trimiși in judecata de catre DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au transmis printr-un comunicat de presa trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Mugurel Cozmanciuc,…

- Deputatul liberal Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi promis numirea unei anumite persoane la conducerea Administratiei Nationale "Apele Romane",…

- Procurorii DNA au anuntat, marti, trimiterea in judecata a deputatului Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, pentru trafic de influenta. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:Cozmanciuc…

- Procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Corneliu-Mugurel Cozmanciuc pentru trafic de influenta. In acelasi dosar au fost deferiti justitiei Vlad Marcoci, la data faptei inginer in cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), pentru cumparare…

- Comunicatul DNA face un rezumat al faptelor in cadrul acestui dosar, care are, din nou, legatura cu Apele Romane. Deputatul Mugur Cozmanciuc este acuzat de trafic de influența, Vlad Marcoci la cumparare de influența și omul de afaceri la instigare la cumparare de influența. ”Procurorii din cadrul Direcției…