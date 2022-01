Președintele PNL Focșani, Neculai Tanase (foto), a fost eliberat vineri seara din funcția de secretar de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, condus de Cseke Attila. In locul sau a fost numit Vlad-Ștefan Niculae, un social-democrat din Argeș care a lucrat pana acum in cadrul Companiei Naționale de Investiții. Demiterea lui Tanase vine la 10 luni distanța dupa ce premierul Florin Cițu l-a numit in funcția de secretar de stat. Conform Jurnal de Vrancea , un alt liberal care așteapta o decizie similara este Liviu Bostan care ocupa funcția de președinte al Agenției…