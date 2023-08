Președintele Microsoft: „Inteligența artificială poate deveni o armă. Trebuie să rămână supusă controlului uman” Inteligenta artificiala poate fi transformata intr-o arma si trebuie sa fie controlata de oameni, a declarat presedintele Microsoft, Brad Smith, intr-un interviu exclusiv acordat CNBC. ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca AI pentru a automatiza, de exemplu, infrastructura critica, trebuie sa ne asiguram ca avem oameni in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

