Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii care au participat vor fi concediati, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA."Daca o fabrica nu lucreaza atunci haideti sa ii punem lacatul pe poarta incepand de luni", a declarat Aleksandr Lukasenko in orasul Grodno, aflat in apropierea frontierei cu Polonia. "Oamenii se vor calma si vom decide pe cine invitam sa lucreze in continuare", a adaugat el.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a ordonat sambata ministrului sau al apararii…