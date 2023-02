Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 14 februarie, președintele Letoniei, Egils Levits, a declarat in plenul Parlamentului European la Strasbourg ca „regimul de la Moscova s-a intors la ideologia colonialista, imperialista si rasista din secolului al 19-lea, iar pana cand societatea rusa nu va depasi si condamna aceasta ideologie,…

- Descoperirile, spun oficialii si militantii ucraineni, ilustreaza eficienta tintirii veniturilor petroliere ale Rusiei si subliniaza nevoia urgenta ca factorii de decizie occidentali sa creasca presiunea financiara asupra Moscovei pentru a ajuta Kievul sa invinga. Raportul, publicat miercuri de Centrul…

- „Vom mentine presiunea asupra Kremlinului atat timp cat va fi necesar, cu un regim de sanctiuni aspru. Vom extinde aceste sanctiuni la cei care sustin militar razboiul Rusiei, precum Belarusul si Iranul”, a spus Von der Leyen intr-o conferinta de presa.„Si vom veni cu noi sanctiuni impotriva Belarusului…

- Ucraina, cu sprijinul intens al NATO, „va invinge Rusia din punct de vedere militar in 2023”, iar Moscova va suferi consecinte politice „imprevizibile”, conform previziunilor pentru anul viitor ale German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un think-tank care abordeaza probleme transatlantice.…

- Rusia nu mai are de gand sa inițieze proiecte comune cu Uniunea Europeana, avand in vedere ca Occidentul duce efectiv un „razboi hibrid” impotriva Moscovei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Potrivit șefului diplomației ruse, relațiile dintre Moscova și UE sunt „la minime istorice”…

- Rusia este pregatita sa reia livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana (UE) prin gazoductul Yamal-Europa, anunta vicepremierul rus Aleksandr Novak, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un gest din Belgia catre Ucraina a infuriat Rusia in asemenea masura incat vorbește fara ocolișuri despre ceea ce ar putea escalada intr-un Al Treilea Razboi Mondial. Inițiativa atat de prost primita de Kremlin este pactul semnat sambata trecuta de premierul belgian, Alexander de Croo, și de președintele…