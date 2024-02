Stiri pe aceeasi tema

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Rusia a avertizat marți Occidentul ca Moscova va fi foarte dura daca Statele Unite și Uniunea Europeana vor confisca „bunurile rusești” in valoare de sute de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- "Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta", a declarat Vladimir Putin. "In opinia mea, acest lucru este imposibil prin definitie. Nu se va intampla niciodata”, a spus liderul de la Kremlin.Pe de alta parte, Putin a insistat ca Rusia nu are niciun interes…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca pacea in Ucraina va veni doar atunci cand Rusia „isi va atinge obiectivele”, care nu s-au schimbat de la inceputul campaniei militare din februarie 2022, transmit Reuters. ”Pacea va veni cand Rusia isi va atinge obiectivele”, a spus seful…