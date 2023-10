Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a acuzat miercuri, 18 octombrie, SUA ca sunt "complice la crimele" Israelului, dupa bombardarea spitalului din Gaza si dupa vizita in Israel a presedintelui american Joe Biden, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Bombele care cad pe populatia din Gaza sunt americane…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat marti, 17 octombrie, ca vizita presedintelui SUA, Joe Biden, prevazuta miercuri, 18 octombrie, in Israel este ”absolut necesara” si a mai adaugat ca este sigur ca liderul de la Casa Alba va transmite un mesaj similar cu cel al UE privind respectarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…

- Politicianul irakian Hadi al-Amiri a amenințat ca va viza interesele SUA daca Washington intervine pentru a susține Israelul in razboiul sau impotriva Gaza.'Daca americanii intervin deschis in acest conflict... vom considera toate țintele americane legitime... și nu vom ezita sa le vizam', a declarat…

- Teheranul nu a fost implicat in atacul din weekend al gruparii militante Hamas asupra Israelului, a declarat marti ayatollahul Ali Khamenei, autoritatea suprema a Iranului, dar el a salutat ceea ce a numit infrangerea "ireparabila" a Israelului din punct de vedere militar si al serviciilor de informatii,…

