Avionul de linie Boeing 737 s-a prabusit in urma cu o saptamana in apropiere de Teheran, facand 176 de morti, in majoritate iranieni si canadieni.



Rouhani a lansat un apel la 'unitate nationala' si chiar la o 'reconciliere nationala' dupa ce autoritatile si-au recunoscut cu intarziere responsabilitatea in aceasta tragedie, ceea ce a dus la manifestatii de furie si la un val de indignare incepand de sambata trecuta, potrivit Agerpres.



Referindu-se la o serie de evenimente 'tragice' de la inceputul lunii ianuarie - eliminarea unui influent general iranian de catre Washington…