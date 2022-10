Președintele Iohannis convoacă CSAT-ul. Situația din Ucraina, pe ordinea de zi Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consilului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in care va fi dezbatuta evoluția situației din Ucraina. Tot aici vor fi discutate masuri de creștere a independenței energetice a țarii, precum și deschiderea de noi capacitați de producție energetice. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei – implicatii pentru Romania si imbunatatirea rezilientei energetice a tarii pentru asigurarea securitatii in domeniu prin adaptarea operativa si dezvoltarea de noi capacitati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

