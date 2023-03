Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind numirea lui Alex-Florin Florența in funcția de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a lui Marius-Ionut Voineag in funcția de procuror șef al DNA, anunța Președinția. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 30 martie 2023, decret pentru numirea lui Alex-Florin […] Articolul Președintele Iohannis a semnat decretul de numire in funcția de procuror general a lui Alex Florența, fostul șef DIICOT Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .