- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis marți șefului agenției nucleare din cadrul ONU, Rafael Grossi, ca este „deschis la dialog” cu privire la centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata…

- Dupa șapte luni de razboi in Ucraina, susținerea Rusiei este din ce in ce mai subțire in comunitatea internaționala. Mari puteri precum China și Turcia, apropiate de Kremlin, dar care se poziționasera cu o oarecare ambiguitate, dau asigurari nu numai ca razboiul trebuie sa se incheie acum, dar ca teritoriile…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat miercuri Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters. ”Statele membre…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- „Razboiul neprovocat și ilegal pornit de Federația Rusa impotriva Ucrainei la inceputul acestui an are efecte devastatoare asupra a milioane de oameni, care s-au vazut nevoiți sa-și lase in urma caminele pentru a fugi din calea ororilor. Sunt drame ingrozitoare, vieți schimbate pentru totdeauna, singura…

- Președintele Klaus Iohannis a participat joi, la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliați, in contextul continuarii conflictului militar declanșat de Federația Rusa impotriva Ucrainei. Consultarile…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Peer Gebauer, context in care demnitarul roman a subliniat importanta deosebita pe care Romania o acorda relatiei bilaterale cu Republica Federala Germania, caracterizata „printr-un…