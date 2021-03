Preşedintele ghanez, prima persoană din lume vaccinată anti-COVID19 în cadrul programului COVAX Presedintele ghanez Nana Akufo-Addo a devenit luni prima persoana din lume care a fost vaccinata anti-COVID-19 in cadrul programului COVAX al ONU, menit sa ajute tarile sarace sa-si vaccineze populatiile impotriva coronavirusului, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 76 de ani, a carui tara a primit miercurea trecuta prima livrare de vaccinuri in cadrul mecanismului COVAX, a fost imunizat cu vaccinul Oxford/AstraZeneca, potrivit imaginilor transmise in direct de televiziunea nationala din Ghana. "Este important sa dau exemplu si sa arat ca acest vaccin este sigur, fiind prima persoana (in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

