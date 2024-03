Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat ca Ionuț Lupescu (55 de ani) va fi sondat pentru primaria Capitalei, ca reprezentant al Partidului Național Liberal. Politicianul ia in calcul un candidat comun cu PSD la alegerile din acest an. Ionuț Lupescu, in prezent colaborator la CS Dinamo, unde incearca…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat luni seara ca fostul fotbalist Ionut Lupescu este „testat” de PNL in sondajele de opinie in urma carora va fi desemnat candidatul la Primaria Capitalei. „Ne-am uitat si am cautat sa vedem acei oameni care au in spate un background, inclusiv managerial. Ionut…

- „Daca vom gasi acea persoana care sa fie agreata de ambele partide si sa aiba perspectiva ca indeplineste cerintele si asteptarile pe care cetatenii din Bucuresti le au, cu certitudine ne vom putea intelege pe acest subiect”, a spus Nicolae Ciuca.Despre sondajele pe care PNL le face, Nicolae Ciuca a…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, 4 martie, la Digi24, ca analizeaza varianta ca fostul internațional Ionuț Lupescu, membru al Generației de Aur, sa fie candidatul comun al PNL și PSD pentru Primaria Capitalei și ca va fi masurat in sondaje.„Ne-am uitat și am cautat sa vedem acei oameni…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, spune ca nu il susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primaria Capitalei pentru ca „nu este membru PNL”, dar spune ca este deschis ideii ca PSD și PNL sa aiba un candidat comun. Invitat la Jurnalul de Seara de la Digi24, Ciuca a mai spus și ca, in acest moment, il…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca formatiunea pe care o conduce isi va asuma un candidat propriu la Primaria generala a Capitalei si nu ii mai acorda sprijin politic actualului edil, Nicusor Dan. „Avem o conducere la nivelul Filialei PNL Bucuresti. Domnul ministru Sebastian Burduja…

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…