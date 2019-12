Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a vorbit, sambata, despre relația sa cu antrenorul echipei, Bogdan Vintila, potrivit Mediafax.Stoica a vorbit, pentru Sport.ro, despre relația sa cu Bogdan Vintila, cu care spune ca se ințelege foarte bine: ”Ma ințeleg foarte bine cu Bogdan Vintila.…

- ARAD. Mai multe localitati din județul nostru raman fara transport in comun cu autobuzele, dupa ce, in urma modificarii unei legi, Compania de Transport Public Arad nu mai are dreptul legal sa efectueze curse in localitatile respective. Acest fapt a fost anunțat de catre ziarul nostru cu…

- Dumitro Cardoso (27 de ani, atacant) a comentat, la finalul meciului Astra - Gaz Metan 1-0, posibilitatea de a fi convocat pe viitor la echipa naționala a Romaniei. CONTEXT: Mirel Radoi, noul selecționer al Romaniei, a declarat ca Omrani și Cardoso sunt fotbaliștii din Liga 1 care ar putea fi naturalizați…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat ca va cauta o soluție pentru a reduce numarul temelor pentru acasa. A precizat ca va milita pentru extinderea programului after-school in toate școlile.

- Cosmin Contra l-a injurat pe George Puscas, iar FRF a decis sa-l amendeze pe selectioner cu 20% din salariul pe o luna, 6.500 de euro. ROMANIA SUEDIA. Veste de ULTIMA ORA din cantonamentul NATIONALEI Selectionerul si-a iesit din fire pe margine si l-a injurat pe atacant in momentul…

- Magistrații instanței supreme au decis, definitiv, ca procurorii militari Gheorghe Cosneanu și Codruț Mihalache nu au savarșit abatere disciplinara in privința dosarului 10 august 2018 respingand recursul Inspecției Judiciare fața de o decizie a CSM, conform Mediafax.Citește și: Veste PROASTA…

- Membrii CNADTCU au decis, la ședința de saptamana trecuta, sa propuna retragerea titlului de doctor al fostului rector al Academiei de Poliție Adrian Iacob, dupa ce, in urma unei analize, s-a constatat ca lucrarea sa de doctorat a fost plagiata, anunța, pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan."CNATDCU…

- Veste proasta pentru fanii dinamoviști! Ionuț Negoița nu s-a înțeles cu Claudiu Florica pentru vânzarea clubului Dinamo. Omul de afaceri a renunțat și nu va mai participa la negocieri.