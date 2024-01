Stiri pe aceeasi tema

- Partida de Serie A dintre Udinese si AC Milan a fost intrerupta in minutul 33, la scorul de 1-0 pentru rossoneri, dupa ce portarul oaspeților, Mike Maignan, a decis sa paraseasca terenul din cauza insultelor rasiste. Acesta a fost susținut de coechipieri, iar arbitrul Fabio Maresca a trimis echipele…

- Portarul Mike Maignan, care a fost victima unor insulte rasiste, sambata, la meciul castigat de AC Milan cu Udinese, scor 3-2, considera ca toata lumea este complice la aceasta situatie, de la spectatori, pana la autoritati, scrie news.ro. "Nu jucatorul a fost cel atacat. A fost barbatul.…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat ca nu exista loc pentru rasism sau orice forma de discriminare, nici in fotbal, nici in societate, dupa ce meciurile Udinese - AC Milan si Coventry - Sheffield Wednesday au fost suspendate cateva minute din cauza insultelor rasiste la adresa jucatorilor,…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat ca nu exista loc pentru rasism sau orice forma de discriminare, nici in fotbal, nici in societate, dupa ce meciurile Udinese - AC Milan si Coventry - Sheffield Wednesday au fost suspendate cateva minute din cauza insultelor rasiste la adresa jucatorilor.…

- Meciurile Udinese - AC Milan si Coventry - Sheffield Wednesday au fost suspendate cateva minute din cauza insultelor rasiste la adresa jucatorilor, iar Gianni Infantino (președintele FIFA) a afirmat ca trebuie implementat „un forfait automat pentru echipa ai carei fani au proferat insulte”.

- Dinamo a realizat transferuri importante in pauza de iarna, in tentativa de a evita retrogradarea directa in eșalonul secund, iar in primul meci oficial din 2024 ”cainii” au o deplasare complicata pe terenul rivalei Petrolul Ploiești. In Anglia, fostul lider Arsenal primește vizita concitadinei Crystal…

- Dinamo a realizat transferuri importante in pauza de iarna, in tentativa de a evita retrogradarea directa in eșalonul secund, iar in primul meci oficial din 2024 ”cainii” au o deplasare complicata pe terenul rivalei Petrolul Ploiești. In Anglia, fostul lider Arsenal primește vizita concitadinei Crystal…

- Inter și-a recapatat poziția de lider al Serie A, dupa victoria clara (4-0) obținuta sambata seara pe teren propriu, contra celor de la Udinese. De partea cealalta, Milan a pierdut dramatic la Atalanta, scor 3-2.