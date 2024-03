Președintele FIFA nu este nici el de acord cu introducerea cartonaşului albastru în fotbal La fel ca președintele UEFA, și presedintele FIFA, Gianni Infantino, a respins folosirea cartonasului albastru in competițiile majore, afirmand ca traditia si protectia jocului sunt pe primul loc, a relatat BBC.„FIFA se opune total cartonasului albastru. Nu se pune problema. Trebuie sa fim seriosi. Suntem intotdeauna deschisi pentru a analiza idei si propuneri. Dar trebuie sa protejezi si jocul, esenta jocului, traditia jocului”, a spus el.Presa internationala a scris ca IFAB, forul care gestioneaza regulile de joc si care are puterea de a modifica si inova, ar putea testa sanctionarea jucatorilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

