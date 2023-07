Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) a fost eliminata sambata, in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, de brazilianca Maia Haddad (13 WTA, favorita nr. 13), in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Wimbledon.Haddad s-a impus dupa un meci de doar o ora si jumatate, ambele jucatoare avand…

- Miscari pe scena politica din Campulung, in perspectiva alegerilor locale de la anul. Președintele Federației Romane de Automobilism Sportiv (din 2015; e la al treilea mandat consecutiv), Norris Mageanu, a semnat, sambata, 9 iulie, adeziunea la PNL Campulung Muscel.

- Presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS) Norris Mageanu s-a inscris in PNL, el fiind membru al organizatiei locale din orasul sau natal Campulung. „Va asigur ca veti auzi multe despre Norris Mageanu in viitorul apropriat, ca om politic”, a afirmat presedintele PNL Arges Alina Gorghiu,…

- Nici nu s-a uscat bine cerneala pe demsia lui Ciuca, ca liderul UDMR l-a dat uitarii și se duce la negocieri direct la Marce Ciolacu. UDMR nu se ridica de la masa negocierilor pentru viitorul guvern si nici nu se va ridica, a declarat, luni, liderul formatiunii, Kelemen Hunor, care a reafirmat ca fara…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca guvernarea social-democratilor se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania. El vorbeste despre 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei care au fost aprobate saptamana aceasta, transmite…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca exista prea puține femei in politica si in administratia publica, cu toate ca sunt peste 9,8 milioane de femei in Romania. ”In Romania sunt 9,803 milioane de femei. Desi reprezinta 51.5% din totalul populatiei, femeile sunt foarte putin reprezentate in autoritatile…

- Puțina lume știe ca, la varsta de șase ani, Laurențiu Duța de la 3Sud Est a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un accident banal. Parinții artistului care a implinit recent 47 de ani se așteptau la ce e mai rau. Insa aceasta nu a fost singura cumpana prin care a trecut! „Am avut si doua accidente…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a condus delegația DRP intr-o o vizita oficiala in Republica Moldova, in perioada 3 mai – 4 mai 2023. „M-am intalnit cu membri ai Guvernului Republicii Moldova, la Chișinau, intr-o prima misiune de a intari relațiile instituționale…