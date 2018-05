Presedintele turc Tayyip Erdogan va vorbi in fata sustinatorilor politici in capitala bosniaca inaintea alegerilor din 24 iunie in Turcia, a anuntat luni ambasadorul Turciei in Bosnia, informeaza Reuters. Unele media turce au anuntat in ultimele saptamani ca Erdogan va tine un miting la Sarajevo inaintea alegerilor. Unele tari occidentale au interzis politicienilor turci desfasurarea de campanii pe teritoriul lor. Erdogan a declarat ca partidul sau va tine un miting electoral intr-o tara europeana si weekendul trecut a anuntat ca ar fi la Sarajevo. Ambasadorul Haldun Koc a declarat…