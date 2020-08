Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a decretat situație de dezastru major in California dupa incendiile devastatoare, care mistuie de o saptamana zone intinse din acest stat. Cel puțin 6 oameni au murit, sute de locuințe au fost facute scrum și peste 175 de mii de locuitori au fost evacuați. In total, in California…

- UPDATE – Presedintele Donald Trump a declarat vastele incendii de vegetatie din California drept un dezastru major. In urma anuntului, fondurile pentru dezastru vor putea fi accesate de catre victimele incendiilor care pot utiliza banii pentru plata cazarii si repararea locuintelor sau a afacerilor.…

- SUA vine in ajutor Libanului, in urma exploziei de saptamana trecuta. Presedintele Donald Trump a anuntat ca au fost deja trimise avioane cu echipament medical, iar oficialii militari americani implicati au transmis ca nu au mai vazut niciodata asa ceva.Trump a numit situatia din Beirut o…

- Criza epidemiologica a lovit toate economiile lumii, iar oamenii și-au pierdut, inevitabil, locurile de munca. Unii au intrat in șomaj tehnic, iar alții au ramas pe din-afara sistemului, in unele cazuri și datorita muncii la negru. Situație dramatica in Romania pentru milioane de romani Conform unei…

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters. Agentia forestiera rusa a precizat…

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Agentia forestiera rusa a precizat…

- Situatie critica pentru scolile din mediul rural in ceea ce priveste rezultatele la Evaluarea Nationala. Din cei aproximativ 1.300 de elevi din judet care au obtinut sub media 5 la Evaluarea Nationala, aproape 80- sunt din mediul rural. Practic, dintre cei aproximativ 1.300 de elevi cu media sub 5,…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj catre oamenii afectați de inundații și a spus ca este o situație dramatica. Președintele a explicat ca trebuie sa schimbam paradigma și una dintre soluții este avem un program național de reimpadurile.„Ne confruntam in aceste zile cu…