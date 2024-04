Preşedintele din Ecuador a declarat o nouă stare de urgenţă, din cauza unei crize energetice Noboa, care a preluat mandatul in noiembrie, a declarat o urgenta energetica si a instituit intreruperi ale furnizarii de curent la inceputul acestei saptamani, dar taierile vor fi suspendate duminica pentru un referendum pe care pare sa il castige cu o serie de masuri de securitate. Prima sa declaratie de urgenta, in ianuarie, a incercat sa tempereze criminalitatea in crestere, permitand mai multa coordonare intre armata si politie. In starea de urgenta de 60 de zile de sambata, Noboa a desfasurat armata si politia pentru a pazi infrastructura energetica, potrivit unui decret publicat pe site-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

