- Referitor la seful CJ Iasi Costel Alexe și la primarul Mihai Chirica, vizați de acuzații ale procurorilor, președintele Klaus Iohannis a declarat ca daca PNL, partid din care fac parte cei doi, nu va ”reacționa politic”, atunci va interveni el. Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat marti, 27 aprilie,…

- Primarul PNL al Iașiului Mihai Chirica are calitatea de inculpat in dosarul DIICOT de inselaciune cu un teren ce apartine Primariei Iasi, in care sunt implicati avocati, notari si functionari publici, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Este al doilea dosar penal in care este vizat primarul…

- Politic Constantin Berechet preia conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret martie 23, 2021 20:53 Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Teleorman va avea un nou director executiv, pentru funcție fiind desemnat Constantin Berechet, conform unor surse liberale. Decizia de numire pentru…