Zetsche, in varsta de 67 de ani, fost CEO al grupului care detine brandul Mercedes-Benz, urma sa preia rolul de presedinte al boardului de directori, care in Germania este cunoscut sub numele de consiliu de supraveghere. ”Desigur, mi-ar fi placut indeplinesc acest rol. Consider ca as fi facut-o bine. Dar in cele din urma am decis sa nu o fac, sa renunt la aceasta oportunitate”, a afirmat Zetsche. ”Acceptam decizia dr. Zetsche cu mare respect”, a declarat un purtator de cuvant al Daimler. Zetsche a spus ca cei mai importanti investitori ai grupului Daimler l-ar fi sustinut ca succesor al lui Manfred…