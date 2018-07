Preşedintele Curţii Supreme sfidează puterea politică: "Mă simt preşedinte până în 2020 Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme si puterea politica isi atinge punctul culminant saptamana aceasta, pe fondul unui diferend mai vast care opune Varsovia si Comisia Europeana (CE), pe tema reformelor judiciare controversate efectuate de catre conservatorii aflati a putere in Polonia. Puterea nu da niciun semn de calmare, in pofida unei proceduri de infringement de urgenta, lansate luni de Comisia Europeana.



Gersdorf, care a fost invitata sa se prezinte la seful statului la ora locala 16.00 (17.00, ora Romaniei), a fost intervievata de postul privat TVN

