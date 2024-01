Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Legea 427/2023 a intrat in vigoare, site-urile care conțin in scop de vanzare sau de punere la dispoziția persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrari cu scopul de a fi folosite ca lucrari științifice, referate, proiecte, lucrari de absolvire, de licența, de diploma, de disertație sau…

- Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura a fost creat in vederea punerii la dispozitia operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor. Procesul de implementare e-Factura va fi realizat in doua etape, anunța Ministerul Finanțelor. Astfel, in…

- In programul „Masa calda” ar fi trebuit sa fie incluse circa 1.000 de școli, dar in realitate, anul acesta, in 2023, au intrat in program doar 450 de unitați de invațamant (acestea fac parte din programul pilot), doar ele beneficiaza de o masa calda. Restul de 550 de școli urmeaza sa intre in program…

- Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza, dupa ce Rusia a anunțat ca inchide Consulatul General al Romaniei la Rostov-pe-Don. Marți seara, MAE a comunicat ca nu a fost anuntat oficial cu privire la aceasta decizie, dar a luat nota de publicarea hotararii Guvernului Federatiei Ruse. ”Ministerul Afacerilor…

- La propunerea Ministerului rus de Externe Guvernul de la Moscova a acceptat sa anuleze acordul privind deschiderea consulatului general al Romaniei la Rostov-pe-Don. Premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS. Ministerul rus de Externe…

- Noua Lege a pensiilor creste riscurile fiscale, si asa ridicate, si pune noi presiuni asupra ratingului de tara al Romaniei, care in prezent este la „BBB minus”, ultimul calificativ din categoria investment grade, cu perspectiva stabila, au declarat pentru Bloomberg analistii de la Moody’s Investors…

- Primark anunța cel de-al treilea magazin din Romania. Noul magazin al retailerului se va deschide in a doua jumatate a anului 2024 in orașul Timișoara. Procesul de recrutare pentru pozițiile manageriale este in curs de desfașurare, iar oferta va fi completata cu alte posturi la inceputul anului viitor.…

- Subiectul pensiilor speciale este, inca, de actualitate, iar promulgarea legii care le modifica este un argument in favoarea acestui fapt. Cu toate acestea, legea nu va avea un impact prea mare asupra pensiilor magistraților. Acestea vor fi de 80% din media salariilor și sporurilor din ultimele 48 de…