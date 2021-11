Stiri pe aceeasi tema

- Datele privind cresterea economiei romanesti in trimestrul III, care au surprins negativ piata si i-au determinat pe economisti sa revizuiasca in jos estimarile pentru acest an, reflecta faptul ca in Romania, ca si in alte state, exista o revenire inegala a economiei, afirma, la Profit News TV, presedintele…

- ​Dupa o redresare puternica în prima jumatate a anului 2021, se estimeaza ca, pâna la sfârșitul acestui an, PIB-ul României va depași nivelurile anterioare pandemiei: se preconizeaza ca economia României va crește cu 7% în 2021 și cu 5,1% în 2022, e arata în…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca peste doar cateva saptamani ar putea fi livrata Romaniei prima tranșa de bani din PNRR, banii provenind din imprumuturile facute de Comisie din piața de capital. „Pasul urmator este aprobarea din partea Consiliului. Asta va dura…

- Continuam seria articolelor de informare și consultare la nivel național, acțiune inițiata de Uniunea Generala a Industriașilor din Romania (UGIR), cu privire la stabilirea salariului minim pe economie, obiectivul fiind acela de a oferi un sprijin real in discuțiile și negocierile din cadrul Consiliului…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat joi ca ''impactul pandemiei este mai putin dur'', dar varianta Delta ar putea sa întârzie deschiderea totala a economiei, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Lagarde a subliniat, într-o conferinta…

- Comisia parlamentara pentru Economiei, buget și finanțe ii recomanda președintelui Legislativului sa-i demita pe toți membrii Consiliului de Administrare a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Recomandarea vine dupa audierea raportului de activitate a acestei instituții, pentru anul 2020.

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitala, a declarat azi la Digi 24 ca ritmul rapid in care Romania a ajuns sa inregistreze din nou 2000 de cazuri zilnice de COVID-19 este extrem de ingrijorator și estimeaza ca numarul infectarilor ar putea sa…